Ragazzo ruba scarpe in via Etnea, poi danneggia negozio: preso a Catania

Un ragazzo straniero di 25 anni, è stato fermato a Catania dopo avere commesso un furto ed avere danneggiato arredi del negozio. Il fatto è accaduto in via Etnea. Il ragazzo, di origini romene, è stato sorpreso a rubare un paio di scarpe; quindi ha perso il controllo e ha colpito diversi scaffali, distruggendo la colonna del sistema antitaccheggio. Quest’ultima cadendo ha ferito una cliente a un piede, rendendo necessario il ricorso al pronto soccorso.

Il presunto ladro si è poi dato alla fuga in direzione di piazza Turi Ferro. Gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, diramando agli altri equipaggi in zona la descrizione dell’uomo. Un’altra volante è riuscita a individuarlo proprio nei pressi di piazza Turi Ferro, bloccandolo.