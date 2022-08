Modica, in piazza Campailla lunedì 22 iniziativa culturale nel segno del grande filosofo

Un'altra iniziativa culturale a Modica nel segno di Tommaso Campailla. Lunedì 22 agosto, per iniziativa del Comune, del Museo della Medicina, della Fondazione Salvatore Calabrese e della Dolceria Bonajuto, nella piazzetta del Museo della Medicina, si parlerà del giovane filosofo e dell'amore barocco. "Tra speranze d'amor vivo beato" è il titolo dell'appuntamento culturale che inizierà alle 19,15 in via Tirella all'imbocco di via Correri; quindi, una passeggiata nell'antica via Correri fino alla chiesa di San Gerolamo con visita alla chiesa di San Paolo. Alle 20, in piazza Campailla, gli interventi di Giuseppe Barone, Lucia Trombadore e Marcella Burderi sul tema della serata. La lettura delle poesie sarà accompagnata al flauto da Emanuele Di Giacomo. Previsti i saluti del commissario del Comune di Modica, Domenica Ficano; e di Luigi Calabrese, presidente della Fondazione Salvatore Calabrese.