A Palazzolo Acreide le atmosfere del tango con il concerto del "Quinteto Respiro"

Un viaggio alla scoperta del tango, forma musicale tanto amata dal grande pubblico. Nuovo appuntamento per la stagione concertistica dell’Associazione Culturale Mascagni di Palazzolo Acreide. Lunedì 22 agosto alle 20 il cortile del Complesso Vaccaro ospiterà l’esibizione del Quinteto Respiro. Ensemble di grande bravura, si è formata nel 2009 e ne fanno parte cinque musicisti provenienti dalle più prestigiose istituzioni musicali europee. Durante la serata verrà presentato un repertorio di brani che spazia dalla Milonga alle forme del Tango più contemporanee.

Dalla tradizione, dunque, alla contemporaneità di questo genere musicale, il Quinteto si avvale di grandi collaborazioni con compositori e interpreti argentini, tra i quali Gustavo Beytelmann, Orquesta Tipica Silencio, Ramiro Gallo.

Numerose le esibizioni in festival europei come quelle al Festival Jeunes Talents (Parigi), Lille Piano Festival, Primavera Musicale degli Alisei (Marocco), Berlin Feiert Piazzolla (Germania), Puplinge Classique (Svizzera).

L’Ensemble è composta da Sebastien Innocenti, Emilie Aridon-Kociolek, Sabrina Condello, Fabio Lo Curto, Dorian Marcel.

Il concerto del Quinteto Respiro è il settimo appuntamento della stagione 2022 dell’associazione.