La donna di Modica morto dopo il bypass gastrico: martedì l'autopsia

Verrà eseguita martedì l'autopsia sul cadavere di Patrizia Giunta, la donna di Modica, scomparsa dopo un intervento chirurgico per un bypass gastrico eseguito a Messina, al 'Papardo'. La Procura di Messina titolare

dell'inchiesta ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Al momento risulterebbe indagato soltanto il medico che ha eseguito l'intervento chirurgico. La donna si era operata allo scopo di dimagrire più velocemente. L’intervento era stato eseguito in una clinica. Dalla morte della donna ad ora la procura messinese ha nel frattempo acquisito la denuncia dei familiari, che era stata presentata in commissariato a Modica, nonché tutta la documentazione e le cartelle relative all’intervento chirurgico effettuato nella clinica e al successivo ricovero in terapia intensiva all’ospedale Papardo, dove poi la donna è morta dopo esservi arrivata direttamente dalla struttura privata in condizioni critiche. Intanto i parenti della donna non si danno pace e pretendono che si faccia piena luce . L'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso.