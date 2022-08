Sbarco di migranti nel pomeriggio: arrivati in 203 nel porto di Augusta

Circa 203 migranti sono sbarcati nel pomeriggio di oggi nel porto di Augusta, in Sicilia. Fanno parte di un gruppo piu' ampio di circa 600 persone - la gran parte di nazionalita' siriana, egiziana e irachena - soccorse ieri nel mar Ionio, secondo quanto riporta su Twitter Sergio Scandura, giornalista di Radio Radicale. Erano partiti da Tobruk, in Libia, il 17 agosto scorso a bordo di un peschereccio. Tra quelli sbarcati, almeno sei naufraghi sono stati trasferiti in ospedale per controlli. Gli altri trascorreranno la notte in strutture a tenda provvisorie, mentre coloro che restano in mare si trovano a bordo di una nave militare. "Finora - sottolinea Scandura - nessun comunicato e' stato diramato dalla Guardia costiera, tenuta per decreto ministeriale a fornire agli organi di stampa una informazione 'rapida, obiettiva e uniforme'" sulle operazioni di soccorso. Nelle ultime 24 ore sono circa mille i migranti giunti nella penisola italiana tra Roccella in Calabria, Augusta e Portopalo nel Siracusano.