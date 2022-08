Scicli, lutto nel mondo dell'atletica siciliana: all'età di 73 anni è morto Franco Ruscica

L'atletica iblea, ma non solo, piange la scomparsa, a Scicli, di Franco Ruscica . Il fondatore e e animatore della Libertas Scicli è scomparso all’età di 73 anni per una malattia fulminante. Ruscica è stato sempre in prima linea e fino a pochi giorni fa si era allenato insieme ai tanti giovani che lo seguivano nell’attività sportiva. A Scicli era molto conosciuto sia per le sue imprese agonistiche sia per la sua attività di tecnico, che aveva avviato nel 1984; nel 1985 aveva corso la sua prima maratona a Roma, mentre nel novembre del 1989 aveva partecipato, giungendo al traguardo, alla Maratona di New York. Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha manifestato il cordoglio della città con un messaggio nel quale si legge: nello sport si vince e si perde. Oggi lo sport e Scicli hanno perso. Abbiamo perso uno dei maggiori promotori dello sport sciclitano, della vita sana e della socializzazione. Ogni sportivo è un educatore, un maestro di vita, e Franco Ruscica era l’esempio dello sport sano e pulito. La determinazione, la costanza, la correttezza, l’altruismo e l’abnegazione verso i giovani lo hanno sempre contraddistinto. Oggi ci lascia un bagaglio sportivo e dei sani principi che ognuno di noi deve custodire gelosamente e farne tesoro come principi sportivi e di vita. Grazie Franco".

Su Facebook, ciosì lo ricorda uno dei suoi ex allievi, Lorenzo Bonincontro: “E così ci hai lasciati… di corsa! D’altronde non poteva essere diversamente. Ma almeno potevi darci il tempo di capire bene cosa stesse accadendo! Con te va via inevitabilmente una parte di me, una parte della mia vita vissuta con te in lungo e in largo in cui per certi aspetti mi hai fatto da padre e lasci un vuoto incolmabile, per la tua famiglia, le tue figlie ed i tuoi nipoti, ma anche per tutti i ragazzi grandi e piccoli della Libertas Scicli che a te si erano affidati non solo come allenatore, ma anche come genitore, sostenitore, educatore, psicologo e tanto altro... perché tu sei sempre stato tutto ciò per tutti gli atleti che allenavi!". I funerali di Franco Ruscica saranno celebrati domani, martedì 23 agosto, alle 10 nella chiesa di Jungi.