Covid: contagi in calo nel Ragusano, nessun nuovo decesso

Contagi Covid ancora in calo nel Ragusano anche se bisogna tenere presente il minor numero di tamponi eseguiti durante il week end. I positivi al virus, nel report Asp del 22 agosto, sono in totale 1.245: 1.219 si trovano in isolamento domiciliare e 26 ricoverati in ospedale. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore e il numero dei morti è sempre di 618. Il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 41 Acate, 50 Chiaramonte Gulfi,

120 Comiso, 12 Giarratana, 52 Ispica, 244 Modica, 18 Monterosso, 59 Pozzallo, 291 Ragusa, 44 Santa Croce Camerina, 116 Scicli, 172 Vittoria.