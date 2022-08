Regionali, il sindaco di Priolo Pippo Gianni: "Voto Vinciullo"

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, questa mattina intervistato da una radio locale ha smentito qualsiasi possibilità di una sua candidatura alle prossime Regionale del 25 settembre. Gianni non ha fatto alcun accenno del suo passaggio alla Lega - Prima l'Italia, ma ha detto che 'voto Vinciullo'. All'intervistatore che gli ha chiesto di Cafeo ha risposto: "Cafeo chi? E' un bravo ragazzo". Una scelta di campo, quella di Gianni, che potrebbe esasperare i toni della campagna elettorale nel Carroccio, dimenticando, però, che c'è il candidato di Rosolini, Corrado Roccasalvo che si gioca la partita alla pari con in suoi avversari per uno scranno all'Ars. Tornando a Pippo Gianni, il sindaco di Priolo ha detto di "essere candidato l'anno prossimo alle amministrative a Priolo" - ha aggiunto - "se la spinta arriverà dall'elettorato". Sulla Sanità ha espresso critiche nei confronti del governo uscente. "La Sanità - ha concluso Gianni - si è fermata a Catania".