Politiche, Giancarlo Garozzo (terzopolo) sbarca in Sicilia occidentale:corre per il Senato

L'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, esponente di primo piano in Sicilia di Italia Viva, sempre fedele a Matteo Renzi, è in corsa per il Senato. Il terzo Polo, quello di Carlo Calenda e di Matteo Renzi, lo ha però spedito nel Collegio della Sicilia occidentale, al plurinominale che comprende i territori di Palermo, Agrigento, Trapani, parte della provincia di Caltanissetta, parte della provincia di Enna e parte della provincia di Messina. E' di fatto il capolista del Terzo Polo, quello moderato e di Centro, anche se in lista è preceduto da Carlo Calenda e dall'ex Ministra alle Politiche agricole, Maria Terese Bellanova. "Sono stato tenuto in considerazione - dice Garozzo - quello che mi dispiace è di non concorrere con il mio territorio alle spalle". L'ex primo cittadino di Siracusa aggiunge pure: " Qualche chilometro di distanza comunque non mi impedirà di dare il massimo contributo, come ho sempre fatto; cercherò di entrare in contatto con più persone possibili per recepire le istanze e divulgare il programma elettorale del #terzopolo, senza dubbio il più serio e credibile. Ringrazio tutti coloro che, nelle province del mio collegio di residenza, mi hanno dimostrato e dimostrano stima, fiducia e rispetto auspicando una mia candidatura e ringrazio Matteo Renzi, Davide Faraone ed Ettore Rosato per il riconoscimento e per la fiducia. Adesso si salta in auto e si parte per questa calda campagna elettorale ! #italiasulserio"