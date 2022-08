Concluse le operazioni di sbarco dei 600 migranti arrivati ad Augusta

Concluso lo sbarco di 600 migranti giuunti ieri ad Augusta. In maggioranza di nazionalita' siriana, egiziana e irachena, erano stati soccorsi nel mar Ionio. Lo conferma ad AGI il sindaco Peppe Di Mare: "Contemporanemante c'era un altro sbarco di centinaia a Portopalo di Capo Passero e le forze in campo erano ridotte. E' stato fatto un grandissimo lavoro da parte di soccorritori, della Marina". La situazione e' stata affrontata, ma, e' l'appello del primo cittadino, "l'Europa non puo' voltare le spalle e scaricare tutto sull'Italia e sui comuni. Occorre affrontare questo tema in modo strutturale".