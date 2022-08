Elezioni, presentate le liste: al via la caccia al voto

Pd recupera Ceccanti. Per Palazzo Madama la corsa a Roma centro sara' Bonino-Calenda-Mennuni. FdI punta su Tremonti, Nordio, Pera e Terzi. Strappo di Agenda Nazionale Civica: "Di Maio e Tabacci ci hanno usato". FI schiera Lotito in Molise e Rita Dalla Chiesa in Puglia. Casellati in Basilicata. A Bologna sfida Casini-Sgarbi. M5s, in campo la sottosegretaria Fontana a Frosinone. Stefania e Bobo Craxi in Sicilia su fronti opposti. Italexit candida Carlotta Chiaraluce, di Casapound, nel Lazio. Ilaria Cucchi capolista Verdi-Sinistra nel Lazio 1