Palpeggia una donna in un locale:arrestato a Salina

I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle Isole Eolie. I militari delle Stazioni carabinieri dell'arcipelago eoliano, presenti a Lipari, Vulcano, Santa Marina Salina, Filicudi e Stromboli, nonché del Posto Fisso di Panarea, con l'ausilio dei militari di rinforzo destinati per la stagione estiva, nonché dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Milazzo, hanno attuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale. A Salina, arrestato un uomo per il reato di violenza sessuale, in quanto, poco prima dell'intervento dei militari, aveva palpeggiato una donna mentre stava ballando all'esterno di un locale. L'uomo, subito individuato, è stato arrestato dai militari dell'Arma.