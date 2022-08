Bloccato a Napoli l'80enne che ha ferito la moglie con 2 colpi di pistola

I Carabinieri sono riusciti a fare irruzione nell'abitazione dell'uomo che, a Bacoli, ieri mattina ha ferito la moglie con due colpi di pistola e si è barricato in casa. Le negoziazioni sono andate avanti per ore, finché in serata i militari hanno fatto irruzione e hanno bloccato l'uomo, un 80enne. In casa è stata trovata la pistola utilizzata dall'uomo, che è stata sequestrata.

Durava da più di dieci ore lo stallo a Bacoli (Napoli) tra l'80enne e i carabinieri che provavano a convincerlo ad uscire.

Sul posto era giunta anche l'aliquota Pronto intervento dell'Arma con l'ariete, proprio nel caso di intervento con la forza; eventualità a lungo non presa in considerazione. Durante la delicata fase di negoziazione è stata inoltre interrotta l'erogazione del gas nella palazzina dove abita al primo piano l'80enne.

L'uomo questa mattina aveva sparato due colpi di pistola con un'arma di piccolo calibro contro la moglie, prima di barricarsi in casa con i carabinieri che provavano a convincerlo ad arrendersi.

Due i proiettili che hanno raggiunto la donna di 77 anni, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pozzuoli, ma non in pericolo di vita. I motivi del gesto ancora non sono chiari ma non si esclude sia legato a una lite. Dagli accertamenti realizzati dai militari, è emerso che la pistola di piccolo calibro con cui l'anziano ha sparato non sarebbe regolarmente detenuta, anche se sul punto gli accertamenti investigativi proseguono.