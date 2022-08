Marzamemi, isola ecologica in un villaggio turistico diventa una discarica

In teoria doveva essere un'isola ecologica, ma di fatto è una discarica a cielo aperto.Monta la protesta tra i vacanzieri e villeggianti del Villaggio turistico 'Isola Blu', a Marzamemi, ma sotto la giurisdizione territoriale del Comune di Noto. Il condominio di Isola blù per differenziare i rifiuti, ha recintato un'area per il conferimento, ma da almeno 4 giorni la società che ha in appalto il servizio, non li ritira. "Ci sono forti responsabilità del Comune di Noto - affermano al Villaggio -e questo arreca danni anche all'ambiente. Noi paghiamo la Tari, ma il servizio è a singhiozzo. Abbiamo pure notato che la spazzatura viene mischiata e non differenziata. Per non parlare di odori maleodoranti e nauseabondi. Chiediamo un intervento immediato del sindaco, Corrado Figura".