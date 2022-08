Differenziata a Rosolini, salta raccolta di carta e cartoni

L'amministrazione comunale di Rosolini porta a conoscenza dei cittadini che domani, 24 agosto 2022, non verrà garantito il servizio di raccolta di carta e cartone, a causa dell'incendio subito dalla Ecomac S.R.L.,provocato dal maltempo. Verrà invece garantita, sempre per domani, la raccolta di pannolini e pannoloni . Si invita la cittadinanza, nell’ottica della collaborazione, al rispetto delle modalità di conferimento.

Domani, pertanto, i cittadini Rosolini, sono invitati a non deporre fuori dalle loro abitazioni, carta e cartone.