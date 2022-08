Vittoria, sgomberati dalle Forze dell'ordine immobili abusivi a Serra Rovetto

Sono stati sgomberati all’interno del vasto complesso economico-produttivo di contrada Serra Rovetto, a Vittoria, alcuni immobili che da tempo risultavano oggetto di ordinanze di sgombero anche perchè acquisite al patrimonio del Comune, in quanto privi di titoli autorizzativi. L’operazione si è svolta il 20 agosto dopo una riunione operativa del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vittoria, supportati dalla Polizia di Stato.

La procedura in questione giunge dopo una lunga vicenda, anche di carattere giurisdizionale, che ha interessato il vasto insediamento commerciale-produttivo dell’estensione di circa 50.000 metri quadrati e all’interno del quale insistono numerose altre unità edilizie tutte prive di titoli o autorizzazioni. L’operazione di sgombero si è svolta regolarmente e senza problemi di ordine pubblico,