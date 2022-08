Confartigianato Sicilia, stangata bollette: imprese al collasso

Artigiani e piccole e medie imprese ridotti al collasso dagli "aumenti spropositati" dell'energia. "Per chi gestisce un ristorante, una pizzeria o ancora un salone di acconciatura si rischia di parlare di sopravvivenza", dice il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Daniele La Porta, nominato nel corso dell'ultimo consiglio direttivo della federazione. "Non possiamo restare sordi al grido dei nostri artigiani e delle nostre imprese - dice La Porta, imprenditore nel settore dell'energia alternativa e già presidente provinciale di Confartigianato Siracusa e con incarichi nazionali in confederazione -. A luglio i nostri associati hanno ricevuto bollette raddoppiate e anche triplicate. Le nostre imprese sono realtà che garantiscono lavoro e occupazione e adesso si trovano in sofferenza, con un futuro a rischio". "Siamo sommersi da chiamate degli associati - aggiunge -, cerchiamo di supportarli attraverso anche il nostro consorzio Cenpi, ma è davvero impossibile sostenere questi costi. Da giugno 2021 a luglio 2022, l'andamento del prezzo energia, media mensile, è aumentato di cinque volte, passando da 84,8 euro MWh a 441,65 MWh". La Porta, che sta già calendarizzando degli incontri con i candidati alla Presidenza della Regione siciliana e alle Politiche nazionali, insiste sul tema del credito di imposta "l'unica strada percorribile per sostenere il tessuto produttivo artigiano". "Al momento - ricorda - le imprese non energivore, possono richiedere un credito di imposta del 15 per cento per la luce e del 25 per cento per il gas. Ma è ben poca roba come aiuti per l'abbattimento dei costi. Sono delle percentuali assolutamente insufficienti"