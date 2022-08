Foto imbarazzanti per la premier della Finlandia:lei si scusa

Nuovi imbarazzi e nuove scuse per la premier finlandese Sanna Marin. La primo ministro scandinava, fresca delle polemiche per i balli scatenati, oggi si è scusata per una foto in topless di due note influencer che lei stessa aveva invitato nella sua residenza ufficiale.

Lo riporta la Bbc.

Marin ha ammesso che "l'immagine non è appropriata" e si è scusata. Nell'immagine, diffusa sui social, si vedono due donne che si baciano coprendosi il seno con un cartello con la scritta "Finlandia".

Secondo i media finlandesi la foto è stata scattata nei bagni della residenza usata dagli ospiti. "Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme", ha detto Marin. "Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario", ha aggiunto.