Scontro fra due auto a Finale di Pollina: uomo 70enne perde la vita

Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio sulla strada statale 113 in provincia di Palermo.

All'altezza di Finale di Pollina, un uomo di settant'anni ha impattato frontalmente contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta ed è deceduto. Nonostante l'intervento del 118, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto praticamente sul colpo. Sull'altra vettura viaggiavano due passeggeri, feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri, che indagano sulla dinamica dell'incidente e sulle cause che sono ancora da accertare. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di rimozione del mezzo, delle lamiere e dei detriti. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni per circa due ore.