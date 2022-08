Elezioni, Prestigiacomo: il 25 settembre torneremo a guidare il Paese e la Sicilia

"Il centrodestra il 25 settembre ha una grandissima occasione: tornare alla guida del Paese in un momento di grande importanza, e contemporaneamente, confermarsi coalizione vincente in una delle più importanti regioni d'Italia, la Sicilia". Così, intervistata da la Gazzetta del Sud, Stefania Prestigiacomo, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Sicilia orientale al Senato della Repubblica. "Sarebbe stolto - ha aggiunto - non cogliere questa opportunità. Voteremo compatti e vinceremo a Roma e Palermo. Cateno De Luca è un sintomo della malattia della politica. Noi siamo perché la politica guarisca, viva, governi", ha concluso la Prestigiacomo.