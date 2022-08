Rosolini, festeggia 98 anni e incontra il sindaco: "State lavorando bene"

Nel giorno del suo 98esimo compleanno ha deciso di incontrare il sindaco di Rosolini per esternargli apprezzamento e gratitudine per quello che sta facendo per la città. E' stato un grande gesto d'affetto e di senso delle istituzioni per Carmelo Speranza, classe 1924, nato il 24 agosto. Il nonnino di Rosolini è padre del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Rosolini, Salvatore Speranza. Questa mattina c'è stato l'incontro con Giovanni Spadola. "Senza perdere alcun colpo, Carmelo Speranza ha detto al primo cittadino "che stai lavorando bene insieme a tutta la giunta e di essere riuscito anche a coinvolgere i dipendenti comunali a remare su un'unica direzione". Immediata la risposta del sindaco Spadola. "Sono orgoglioso delle parole di un uomo con quasi un secolo di vita. Sono pure contento che un nostro concittadino alla veneranda età di 98 anni sta bene ed è lucidissimo. Gli auguro tanta serenità. Anche lui con i suoi 98 anni ha dimostrato affetto per la nostra città che ama così come l'amiamo noi".