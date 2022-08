A Marina di Acate sabato 27 il concerto della cantante rumena Haiducii

Haiducii, pseudonimo di Paula Monica Mitrache, la brava cantante rumena naturalizzata italiana, sabato 27 si esibirà nella piazzetta di Marina di Acate, anche per la felicità della folta comunità di quel Paese residente nella cittadina iblea. Ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004 e vincitrice di numerosi dischi d’oro, diamante e platino con la hit evergreen Dragostea Din, presenterà anche il nuovo e sorprendente medley con le canzoni di successo di cantanti romeni: Alexandra Stan (Mr. Saxobeat), Fly Project (Musica), Fly Project (Toka Toka), Inna (Hot Fly Like You Do It) ed Edward Maya (Stereo Love).

In Italia da quando aveva 20 anni, Haiducii è da anni impegnata anche come mediatrice culturale a favore dei suoi connazionali che vivono in Italia e ha fondato un'associazione con sede a Bari.