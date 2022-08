Con l'auto finisce in un torrente: morto ragazzo di 18 anni a Lamezia Terme

Un giovane di 18 anni, Antonio Muraca, è morto oggi in un incidente in via Salvatore Raffaele a Lamezia Terme.

L'auto sulla quale viaggiava, una Opel Corsa, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andando a finire in un torrente e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia con un autogrù del comando di Cosenza per sollevare la vettura e permettere di estrarre la salma incastrata tra le lamiere. Intervenuti anche agenti della polizia di stato e polizia locale per gli adempimenti di competenza e i medici del Suem118 per constatare il decesso.