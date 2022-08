A Gela il gran finale per l'edizione 2022 del Summer Tour del "Birrocco"

Migliaia di presenze e un entusiasmo che non accenna a placarsi: dal 26 al 28 agosto gran finale del “Summer Tour” di Birrocco, il festival siciliano delle birre artigianali e dello street food, che per la prima volta approda a Gela. L’iniziativa nel corso dell'estate ha popolato il litorale del Sud Est siciliano con incontri, musica e degustazioni, coinvolgendo esperti del settore e appassionati, attirando curiosi, turisti e residenti con un'offerta variegata di birre artigianali siciliane e nazionali, sempre accompagnata dalla proposta golosa del cibo di strada verace. Adesso, grazie al Comune di Gela, un’altra tappa da non perdere.

Forte della partecipazione di decine di produttori artigianali da tutta Italia, il festival, giunto alla settima edizione, da anni ormai ha conquistato appassionati e intenditori, ampliando anche la sua offerta. Il gran finale dell'edizione 2022 si svilupperà nel lungomare di Gela, come sempre tra degustazioni di birre artigianali e incontri, ma anche momenti per ballare tutti insieme.