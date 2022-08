Catastrofe Nakba, Amnesty International si mobilita anche in Sicilia: iniziativa a Ragusa

Anche da Ragusa, e dalla Sicilia, Amnesty International lancia l’appello a fermare l’Apartheid di Israele nei confronti dei palestinesi. Soprusi, oppressioni, segregazioni e continue discriminazioni segnano il popolo palestinese ormai da più di 70 anni. Eppure la comunità internazionale poco fa per la tutela dei diritti fondamentali di uomini e donne praticamente abbandonati al proprio destino. L’organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani, Premio Nobel per la pace nel 1977, attraverso il Gruppo Amnesty International 228 Ragusa, ha deciso di scendere attivamente in campo anche in Sicilia attraverso un’intensa azione di sensibilizzazione. Con il patrocinio del Comune di Ragusa, un focus è stato programmato per il prossimo martedì 30 agosto, a partire dalle ore 19, al Centro Commerciale Culturale (via Matteotti, 61) con ospite d’eccezione Tina Marinari, coordinatrice nazionale dell’ufficio campagne di Amnesty Italia, che parlerà della difficile condizione in cui si continua a trovare il popolo palestinese.