Sospesa per due giorni la raccolta differenziata a Floridia. Ad informare i cittadini è l'amministrazione Carianni, dopo licendio che ha distrutto la struttura della Ecomac di Augusra. Gli operatori ecologici di Floridia non ritireranno i sacchi con la plastica, venerdì 26 agosto, mentre non sarà raccolto neppure l'alluminio nella giornata del 27 di agosto.