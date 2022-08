Temporale su Floridia e Solarino: mezz'ora di pioggia ma nessun danno VIDEO

Un violento acquazzone si è abbattuto questa sera a Floridia e Solarino. Si è trattato di mezz'ora di pioggia abbondante che ha messo a dura prova le strade dei due paesi confinanti. Più forte l'intensità dell'acquazzone a Solarino dove l'acqua ha trasformato le strade in una fiumara con la pioggia che è scesa fino a valle fino a creare pozzanghere sulla Statale 124 che collega a Floridia. A tirare un sospiro di sollievo molti produttori agricoli costretti in quesi ultimi mesi a fare i conti con la siccità. Il temporale è finito verso le 20.

La pioggia che non cadeva da mesi ha anche alimentato il bacino della diga dell'Enel di Solarino.