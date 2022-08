Siracusa, controlli antidroga: sequestrati stupefacenti

Nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del consumo e della vendita di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, effettuati dagli Uffici operativi della Questura aretusea, agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato, in Via Santi Amato, 8 dosi di cocaina, 10 di crack e 5 di marijuana, già pronte per essere spacciate agli assuntori della zona.

Inoltre, gli uomini delle Volanti hanno sorpreso un giovane di 21 anni in possesso di una modica quantità di hashish. La droga è stata sequestrata e il ventunenne è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente.