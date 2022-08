Zafferana Etnea, Francesco Cicchella venerdì sera in scena con lo spettacolo ‘Bis!’

Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, sono solo alcuni dei cavalli di battaglia che Francesco Cicchella proporrà all’interno del suo spettacolo “Bis! – Summer tour”, esilarante one man show in scena domani sera, 26 agosto, alle ore 21 e 30, nell’anfiteatro ‘Falcone-Borsellino’ di Zafferana Etnea. L’attore napoletano è noto al grande pubblico per la vittoria della quinta edizione del programma "Tale e Quale Show", condotto da Carlo Conti, su Rai 1, e per la partecipazione al programma televisivo Made in Sud, su Rai 2, dove si è distinto per le parodie, tra le altre, di Gigi D’Alessio e Michael Bublè. Sul palco, oltre a Cicchella, che firma anche la regia, la fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

Poliedrico e versatile, l’artista si forma prima nel campo musicale, come pianista e cantante, al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, e dopo in campo teatrale, partecipando a numerosi laboratori con i migliori attori del panorama partenopeo e nazionale. Giovanissimo, a soli 17 anni, vince la terza edizione del Premio Totò, tra le più rinomate competizioni nazionali dedicate alla comicità. La sua comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.