Catania, 26enne arrestato da agenti delle "Volanti"

Nel corso della notte agenti delle volanti hanno fermato in Piazza Duomo a Catania un individuo sospetto. L’uomo, privo di documenti di identificazione, forniva generalità che a seguito di accertamenti esperiti in sala operativa risultavano false. Pertanto, veniva invitato dagli agenti a salire sull’auto di servizio per poter procedere ad un controllo più approfondito in Questura. Costui improvvisamente tentava di fuggire ma veniva bloccato dopo alcune decine di metri. Poiché continuava a dimenarsi nel tentativo di divincolarsi si rendeva necessario l’uso parziale del taser, che veniva estratto mostrando l’arco voltaico. A quel punto l'uomo si calmava ed era possibile procedere alla sua perquisizione e al successivo foto-segnalamento. Si appurava l’esistenza a suo carico di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con ordine di esecuzione del 18 agosto scorso

A seguito di tutti gli adempimenti di rito, l’uomo, un catanese di 26 anni, veniva condotto in carcere e deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di false dichiarazioni sulla propria identità e possesso ingiustificato di chiavi alterati e/o grimaldelli poiché trovato in possesso di uno spadino.