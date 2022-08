Gli iscritti al M5s chiamati a votare on line proposte di liste per le regionali

Fino alle 22 di oggi, gli iscritti al M5S sono chiamati a votare la proposta delle liste di candidati alle prossime elezioni regionali per il rinnovo del parlamento siciliano e per l'elezione del presidente della Regione.

"A causa dei tempi strettissimi per la presentazione delle liste - dice il referente regionale M5S e candidato presidente della Regione Siciliana Nuccio Di Paola - non abbiamo potuto procedere con una consultazione sulle singole proposte di autocandidatura pervenute. Pertanto, d'intesa col presidente Giuseppe Conte, abbiamo formato una proposta di liste di candidati provinciali che sarà sottoposta oggi al vaglio degli iscritti al Movimento da più di sei mesi. Prima di procedere alla votazione gli iscritti potranno consultare on line i profili dei candidati".

La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote. Gli iscritti abilitati al voto riceveranno una e-mail con il link personale per accedere all'area di voto.