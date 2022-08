Confiscati beni ad Agrigento a eredi bancarottiere

Lo scorso 23 agosto, la Guardia di Finanza di Agrigento ha dato esecuzione alla confisca a carico degli eredi un noto imprenditore della grande distribuzione di Porto Empedocle deceduto, di 5 immobili, del valore complessivo di oltre 8 milioni di euro ubicati in Agrigento, Porto Empedocle, Palermo e Gela, di 14 autoveicoli e di 11 rapporti bancari/assicurativi. Con lo stesso decreto è stato, altresì, disposto e sono stati eseguiti il sequestro e la confisca di 2 magazzini ubicati nel Comune di Realmonte, del valore complessivo di 50mila euro. L'imprenditore salì alla ribalta delle cronache nell'anno 2016, allorchè fu tratto in arresto dalla Guardia di Finanza di Agrigento nell'ambito dell'operazione denominata "Discount", in quanto gravemente indiziato del reato di bancarotta fraudolenta ed altri reati connessi, per i quali poi, nel maggio del 2018, fu condannato, con sentenza del Tribunale di Agrigento, alla pena di anni 8 di reclusione. Conseguentemente all'arresto, ritenutane elevata la pericolosità sociale, il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza, avviò indagini finalizzate all'applicazione nei suoi confronti delle suddette misure, scandagliando tutte le attività economiche ed imprenditoriali, nonché le disponibilità finanziarie e patrimoniali, facenti capo allo stesso. Le favorevoli risultanze investigative consentirono al Questore di Agrigento di formulare la proposta per l'applicazione delle misure di prevenzione.