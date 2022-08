Palermo, aggredito autista Amat: preso a pugni a Vergine Maria

Ancora un'aggressione nei confronti del personale dell'Amat, a Palermo. L'autista di un bus della linea 731, che collega piazza Croci a Vergine Maria, è stato preso a pugni dal conducente di un furgone per una presunta mancata precedenza. L'uomo ha bloccato il mezzo pubblico e ha colpito ripetutamente l'autista, poi è fuggito. La vittima è riuscita a fotografare la targa ed ha informato la polizia. Gli agenti sono intervenuti sul posto ed hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'aggressore. Ieri, invece, era stato aggredito un controllore della linea 101. Mentre, sempre oggi, una pietra è stata scagliata da alcuni ragazzi contro un bus dell'Amat in via Evangelista Di Blasi, mandando in frantumi un vetro. Paura tra i passeggeri, ma non ci sono feriti. Indagano i carabinieri.