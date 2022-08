Elezioni, presentate dalla DC le liste per le Regionali ad Agrigento, Ragusa e Siracusa

La Dc Nuova è stato il primo partito a presentare le liste per le elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Ad Agrigento i candidati sono: Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino. Presentata anche la lista a Ragusa: l’ex Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, l’ex sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, l’ex assessore del Comune di Santa Croce Filippo Frasca e la dottoressa Paola Santificato di Comiso. Questa la lista DC a Siracusa: 1) Gennaro Maria Grazia 2) Giuffrida Alessandra 3) Lentini Daniele Nunzio 4) Spada Renzo 5) Vasta Giuseppe.

"Nonostante le difficoltà e il complicato compito di raccogliere in poco tempo e in piena estate le firme autenticate, la Dc Nuova è stato il primo partito a presentare le liste - dichiara il commissario regionale, Totò Cuffaro -. Stiamo candidando tanti giovani e donne con passione e voglia di fare politica, tutti accomunati dagli stessi valori e principi, quelli della lealtà, della giustizia, della famiglia e della solidarietà. La Dc è ancora di più un partito libero e forte, che dà voce ai cittadini e che si prefigge di avvicinare la gente alle Istituzioni".