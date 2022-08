Acate, la polemica: le campane della Chiesa del Carmelo suoneranno solo per le messe

Soluzione salomonica per le campane "fastidiose" della chiesa del Carmelo di Acate che erano state donate dal benefattore Rosario Cammarana e benedette dal vescovo Giuseppe La Placa durante la festa mariana del luglio scorso. il parroco don Mario Cascone, raggiunto dalle proteste di alcuni residenti che mal sopportavano il loro suono che scandiva anche il quarto d'ora, ha dovuto "zittire" la loro voce, che d'ora in poi, soave e cristallina, annuncerà soltanto le Sante Messe. "Sinceramente non è facile sentire e accontentare tutti - ha commentato - don Mario Cascone -. In passato anche l'orologio della chiesa Madre è stato messo a tacere da chi si sentiva disturbato, mentre per quelle della chiesa di San Vincenzo nessuno si è mai lamentato". Innumerevoli sulla querelle le prese di posizione sui social, quasi tutte a favore delle campane, con critiche pungenti a chi ha sollevato il problema. Fortunatamente il parroco ha messo d'accordo tutti.