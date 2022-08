Il gas vola, allarme delle imprese: il governo studia le misure

l prezzo del gas chiude per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa. I future Ttf con scadenza a settembre hanno terminato le contrattazioni in rialzo del 10% al nuovo massimo storico di 321,4 euro al megawattora mentre si avvicinano i tre giorni di chiusura programmata del Nord Stream. "Tutti i giorni assistiamo a un aumento del prezzo del gas.

Il governo Draghi può e deve intervenire". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi al Tg1. Bonomi ha precisato che gli industriali hanno bisogno di interventi quali "un tetto al prezzo del gas che se non viene fatto a livello europeo deve essere fatto a livello nazionale", poi "sganciare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, sospensione temporanea dei certificati Ets e riservare una quota della produzione dell'energia rinnovabile a costo amministrato alle aziende manifatturiere come fanno in altri Paesi".

"Un decreto legge che raddoppi il credito d'imposta si può fare domattina. Chiediamo a questo governo di farlo, per evitare a molte aziende di chiudere. Credo ci sia un consenso largo in Parlamento. E accanto a questo anche il disaccoppiamento dei costi dell'energia fossile da quella delle rinnovabili. Si può fare. Si deve fare prima delle elezioni". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Tg2 Post.