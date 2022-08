Regionali, a Siracusa Forza Italia schiera il tridente Bandiera - Bonfanti e Gennuso

Anche Forza Italia ha completato la propria lista in vista delle Regionali del prossimo 25 settembre. Tutto confermato, senza alcun colpo di coda degli azzurri, nella compagine che porta la firma Miccichè - Prestigiacomo e con il contributo della parlamentare all'Ars, Daniela Ternullo. Candidati tutti in ordine alfabetico e nessun capolista. Edy Bandiera, Corrado Bonfanti, Irene Ferrauto, di Lentini, Riccardo Gennuso e chiude con le quote rosa con Concetta Morello, di Melilli, che in passato ha fatto politica con Iano Sbona e Pippo Sorbello.