Lunga coda di auto in contrada Serramendola, all'ingresso di Siracusa, per un posto di controllo della polizia. L'Anas ha ristretto la carreggiata fino a portare i veicoli a passo d'uomo nella stazione di servizio della Esso dove hanno operato tre volanti della polizia. Sottoposti a controlli, auto, moto e grossi automezzi in transito sulla direttrice Siracusa - Pozzallo. I controlli sono andati avanti fino a mezzogiorno,