Morto a Rosolini il maestro artigiano Tony Di Mari

E' morto a Rosolini un maestro artigiano degli acconciatori. Si tratta di Tony. Di Mari. Aveva 82 anni e fino a pochi mesi aveva lavorato nella sua sala a pochi metri dalla Villa comunale. Il 'barbiere per eccellenza' a Rosolini era un grande personaggio ed amato soprattutto dai giovani. Con la sua pazienza aveva formato generazioni di parrucchieri. La sua eredità non andrà perduta. Lascia il testimone al figlio Maurizio.

I funerali di Tony Di Mari verranno celebrati lunedì 29 agosto alle 17 in Chiesa Madre.