Da Augusta Manuel Mangano (Terzopolo) entra nella sfida per le Regionali

Negli ambienti renziani di Siracusa lo chiamano il 'garozzino'. Nonostante la sua giovane età. Manuele Mangano, consigliere comunale ad Augusta, corre per le Regionali. Una sfida difficile, per l'esponente di Italia Viva, ma sarà sicuramente una grande esperienza al di là del risultato. Di lui si dice un gran bene, dicono che la politica l'abbia nel sangue.

Mangano scrive: "Così come anticipato dal tam tam di questi giorni di grande fervore politico, ho scelto di non venire meno alle sollecitazioni delle mie compagne e compagni di viaggio che credono fortemente nella politica riformista della nostra regione. Senza troppo politichese, dopo l’eccellente esperienza delle elezioni amministrative augustane del 2020, momento in cui i cittadini mi hanno dato l’onore di rappresentarli in consiglio comunale, ritorno in campo mettendoci la faccia e come sempre con il cuore in prima linea, per un programma e un obiettivo ben chiaro: ridare alla politica siciliana e della provincia di Siracusa tutta l'importanza che merita. Compio la scelta di correre per un seggio all’Assemblea Regionale Siciliana con lo spirito di un 24enne che ritiene folle l’esodo dei miei coetanei in altre regioni o peggio ancora all’estero, non per un’esperienza professionale o di formazione, bensì per necessità. Servizi pubblici carenti, pochissimi investimenti in grandi infrastrutture, politica del lavoro e dei diritti civili rimasta ferma a decenni fa. Scegliere da che parte stare non è stato difficile: contrariamente ai professionisti del cambio di casacca, credendo che nella politica ci voglia competenza e serietà, non potevo che scegliere quella che da sempre reputo “casa mia”: il Terzo Polo formato dai partiti di Italia Viva ed Azione, l'unica lista che sia a livello regionale che nazionale, propone contenuti di spessore e non cade nella retorica populista e sovranista. La mia candidatura si rivolge a tutti i cittadini della provincia di Siracusa che credono nei valori riformisti e progressisti, in particolare a coloro i quali vivono nella mia Augusta e comprendono la necessità di esprimere un deputato regionale, fatto che non avviene da prima che io nascessi. La vera sfida sarà unire la seconda città della provincia per popolazione, dove fino ad oggi qualcuno ha preferito dividere, per favorire la fortuna di personaggi politici completamente scollati dalla realtà augustana, che con i loro errori, hanno compromesso il presente e il futuro. La prima posizione in lista è un obiettivo alla nostra portata, grazie alla struttura costruita in questi anni di attività: un crescendo esponenziale in queste ore, grazie all’impegno dei tanti amici e del mio partito di appartenenza, che mi sostiene senza remore in questa corsa. Ci attende un mese di dura, ma entusiasmante, campagna elettorale che siamo certi riuscirà a convincere moltissimi elettori, che fino a pochi giorni fa avevano scelto di non andare a votare, ma che ritroveranno l’entusiasmo di scegliere, il 25 settembre, la Politica che lotta per quella Sicilia che vuole scrivere una Bella Storia."