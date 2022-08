Carabinieri di Augusta, controllo del territorio: multe per 10.000 euro

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito diversi servizi in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento, dando impulso all’azione di prevenzione e al contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo.

Complessivamente sono stati controllati 583 persone e 376 veicoli, eseguite decine di perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestate violazioni al Codice della Strada.

In particolare sono state riscontrate queste violazioni: 8 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 7 per guida di motoveicolo senza l’uso del casco protettivo, 2 per guida di veicolo facendo uso di telefono cellulare, 7 per guida di veicolo senza revisione periodica, 3 per guida di veicolo privo di assicurazione RCA, 2 per guida con patente scaduta di validità e 1 per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 10.000,00 euro, sono stati sottratti complessivamente 100 punti dalle patenti di guida, ritirati 12 documenti di circolazione e 10 veicoli sono stati posti a fermo/sequestro amministrativo.