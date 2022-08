Cava D'Aliga, pedana in legno sulla scogliera: allarme di Legambiente

A Cava D'Aliga, sulla Via del Mare, una ditta privata avrebbe chiesto e ottenuto l’autorizzazione da parte del Demanio marittimo ad installare una pedana di legno per uso stagionale sulla scogliera. Lo afferma in una nota Alessia Gambuzza, presidente di Legambiente Scicli Kiafura. L’associazione ha effettuato delle verifiche allertando il Comune di Scicli e la Polizia municipale. In attesa che vengano verificate le autorizzazioni, i lavori sono stati sospesi.