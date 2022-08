Ztl e parcheggi a Ragusa Ibla, le lamentele continuano

“Il fatto che negli ultimi giorni Ibla non sia rimasta al centro dell’attenzione, non significa che le lamentele siano cessate. Anzi, tutt’altro. E la lamentela principale riguarda la mancanza di pianificazione. E’ risultata assente una certa programmazione a cui, in parte, si può imputare il calo di presenze nella città antica”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, che torna a parlare delle difficoltà riguardanti la Ztl. “La Giunta Cassì – aggiunge Chiavola – ha disposto la novità riguardante via Cabrera. E, però, niente sul resto. Eppure, ci sono ancora problemi. Prendiamo atto del fatto, ad esempio, che le strisce gialle riservate ai commercianti siano diventate improvvisamente blu e perciò i commercianti si trovano costretti a pagare la tariffa per la sosta. Non ci sono più strisce bianche riservate a moto e scooter. Come se non bastasse, si sconta la carenza dell’organico della polizia municipale che non si fa più vedere come prima forse perché si ritiene che tutto sia stato risolto con la Ztl quando, invece, ci sono anche alcune problematiche legate all’ordine pubblico che andrebbero monitorate. Ci auguriamo, naturalmente, che il numero di visitatori, anche durante il periodo autunnale, possa aumentare. Però, restano alcune questioni che non si capisce come siano state gestite. A cominciare dal problema del parcheggio di Discesa Peschiera. Il progetto è a Palermo. Però non si capisce come mai l’iter non abbia interessato il sindaco, perché non si è occupato di stimolarne la realizzazione nei tempi dovuti. Nulla è stato fatto con il Governo regionale con cui il sindaco diceva di essere in sintonia. Un parcheggio che sarebbe il toccasana per risolvere tutti i problemi di Ibla. Ci andiamo, purtroppo, sempre a confrontare con le solite questioni irrisolte”.