Rapine ed estorsioni ai danni di turisti a Palermo, due arresti dei Carabinieri

I carabinieri della stazione di Piazza Marina, a Palermo, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un 33enne e un 27enne, accusati di 5 rapine aggravate e 2 estorsioni commesse nella zona del centro storico ai danni di avventori di locali e turisti. I reati sarebbero stati commessi tra la scorsa fine di luglio e Ferragosto, quando i 2 indagati hanno messo a segno numerosi colpi facendosi consegnare contanti e telefoni cellulari e obbligando, in alcuni casi, le vittime, a prelevare somme di danaro dal bancomat. Le 4 rapine ed un'estorsione, sono state commesse il 28 e 29 luglio, 12 e 13 agosto, ai danni di turisti che passeggiavano per le vie del centro e che, dopo essere stati minacciati o colpiti violentemente, sono stati costretti a consegnare denaro e smartphone. Una rapina con tentata estorsione risale al 30 luglio.