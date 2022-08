Riccardo Gennuso (Fi), Emergenza rifiuti? Da seguire strada termovalorizzatori

Sullo smaltimento dei rifiuti, ci sono scelte che non possono più essere rimandate. Non si può continuare ad affrontare il tema come fanno i 5 Stelle, con una politica fondata sulle opinioni anziché su dati, mentre la Sicilia affoga nell'immondizia”. A sostenerlo è l'aspirante parlamentare all'Ars di Forza Italia, Riccardo Gennuso che condivide in pieno l'opinione del responsabile all'Energia del partito alla Camera, Luca Squeri, che sostiene che i termovalorizzatori sono oramai una necessità.

“In questo avvio di campagna elettorale i cittadini che incontro in provincia di Siracusa non fanno altro che parlarmi di spazzatura – afferma Riccardo Gennuso – Rispondo dicendo loro che se non si cambia pagina, sostituendo all'ideologia di alcuni partiti e associazioni, la pratica, la Sicilia non riuscirà a uscire fuori da questa crisi atavica. Le discariche sono oramai sature e non si può pensare di smaltire l'immondizia che produce l'Isola inviandola in Olanda. Sono cose dell'altro mondo. Oggi nel campo energetico paghiamo un prezzo altissimo per non avere messo in marcia, i termovalorizzatori, i rigassificatori e gli inceneritori. Voglio sperare che il nuovo governo della Sicilia affronti questi problemi e soprattutto realizzi strutture adeguate per lo smaltimento, così come avviene nelle città più civili d'Europa”.