Rotary Club Siracusa Monti Climiti, ufficializzato l'avvia del progetto "Case di Paul Harris"

Il 26 agosto presso la sede della Casa Caritas di Siracusa, è stata ufficializzato l’avvio del progetto distrettuale per l’anno rotariano 202/2023 “Case di Paul Harris”, Governatore Orazio Agrò.

Un lavoro che ha avuto inizio nel precedente anno rotariano 2021-2022, con una serie di attività ideate dal Rotary Club Siracusa Monti Climiti in sinergia con la Casa Caritas diocesana di Siracusa, diretta da Padre Marco Tarascio, con lo scopo primario di poter aiutare concretamente il territorio.

Il protocollo è stato avviato in prossimità del passaggio di campana, tra i due Presidenti del RC Siracusa Monti Climiti, l’uscente Enzo Rindinella e l’entrante Silvia Margherita, proprio per lanciare un forte messaggio di continuità di servizio e potenziamento di quanto già avviato.

Un modus operandi che deve essere naturale all’interno di un Distretto e di un club proprio per non disperdere le energie che i soci spendono in ogni anno di attività.

Come spiega il Coordinatore dei Delegati dei Progetti Distrettuali per la Sicilia Orientale Enzo Rindinella “L’idea del progetto distrettuale della Casa di Paul Harris, fortemente voluta dal Governatore Orazio Agrò, ha come obiettivo quello di mettere a servizio degli ultimi – ed in generale di tutti coloro i quali si trovano in situazioni di difficoltà e bisogno – le competenze e le professionalità dei soci del Distretto 2110 Sicilia e Malta, proprio attraverso i club presenti sul territorio.”

“Sono veramente lieto di poter accogliere questo primo progetto di elevato spessore sociale che vede collaborare fattivamente la Caritas Diocesana ed il Distretto Rotary, costituendo a mia memoria il primo esempio in Italia” dichiara il Direttore della Caritas Diocesana Padre Marco Tarascio

Il Presidente del Rotary Siracusa Monti Climiti Silvia Margherita spiega che “All’interno della casa di Paul Harris, che per l’area aretusea ha la sua sede centrale presso Casa Caritas di Siracusa, ruoteranno professionisti (medici, avvocati, consulenti, manager, dirigenti, imprenditori, e tante altre figure professionali) provenienti dai club dell’area i quali metteranno le proprie competenze al servizio delle comunità.”

Erano presenti all’avvio ufficiale della Casa di Paul Harris della Casa Caritas di Siracusa il Presidente in carica A.R. 2022-2023 del RC Siracusa Monti Climiti Silvia Margherita, il past President del Rotaract Club Siracusa Monti Climiti Nicoletta Calì – che ha collaborato allo sviluppo di alcuni progetti nel corso del proprio mandato – il Direttore della Casa Caritas di Siracusa Padre Marco Tarascio, il Consigliere Segretario A.R. 2022-2023 del RC Siracusa Monti Climiti Salvatore Assenza, il Coordinatore dei Delegati per i Progetti Distrettuali per la Sicilia Orientale Enzo Rindinella ed il Governatore in carica per l’A.R. 2022-2023 del Distretto 2110 Sicilia-Malta Orazio Agrò.