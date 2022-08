Come ottimizzare il vostro posizionamento web SEO?

Con l'avvento di internet e la conseguente digitalizzazione delle aziende è nata l'esigenza di avere sempre più visibilità sui motori di ricerca, nei primi anni 90 viene coniato il termine SEO (search engine optimization) che indica una serie di operazioni effettuate per migliorare il posizionamento web di un sito web nei motori di ricerca. Una nuova categoria professionale nasce per migliorare la posizione dei siti nei risultati di ricerca. All'epoca Yahoo, Lycos, Altavista, Exite erano i motori di ricerca più conosciuti e popolari, gli algoritmi su cui si basavano erano relativamente “semplici” da capire e bastava costruire un sito web ad hoc per risultare primi nei risultati di ricerca, ma questi stratagemmi man mano che gli algoritmi si affinavano divennero sempre meno efficaci, con l'avvento di Google alla fine degli anni 90 inizia una vera e propria guerra al SEO da parte dei motori di ricerca, nascono algoritmi multipli, spider sofisticati, nasce il sistema PageRank e molte tecniche che finora avevano funzionato vengono tagliate fuori.

Nuovi algoritmi Google e rivoluzione SEO

Google diventa man mano sempre più importante nel campo dei motori di ricerca fino a diventare il punto di riferimento degli esperti SEO, l'obiettivo è posizionarsi nelle prime posizioni su Google, gli algoritmi diventano sempre più intelligenti, nascono anche nuove tattiche per aggirare gli algoritmi e posizionarsi nelle prime posizioni, ma i costanti aggiornamenti degli algoritmi hanno rivoluzionato l'approccio all'ottimizzazione SEO che subisce un cambiamento decisivo, Google Penguin e Google Panda sono gli algoritmi che hanno rivoluzionato il SEO, le strategie di posizionamento sono stravolte, il SEO è costretto ad orientarsi in una nuova direzione, il contenuto di un sito web è ora l'aspetto più importante da curare.

Contenuti di qualità, mancanza di contenuti duplicati, mappe del sito funzionali sono questi ora alcuni aspetti che il SEO deve attenzionare, le tecniche del passato ormai non funzionano più anzi si rischia di essere bannati e penalizzati. Google è interessato alla qualità dei risultati per l'utente per cui l'unica forma di ottimizzazione è seguire le tecniche raccomandate dalle linee guida di Google per ottenere risultati duraturi nel tempo.

Ma quale sarà in un futuro prossimo il ruolo del SEO?

La priorità del SEO si concentrerà quindi a migliorare le prestazioni, l'usabilità, l'architettura di un sito e la qualità dei contenuti che dovranno essere veicolati seguendo adeguate tecniche di marketing, Il SEO dovrà avere un approccio multidisciplinare in cui i vari aspetti tecnologici, architettura, design, Search Engine Marketing, Social Media Marketing e Content Marketing vengono integrati seguendo una strategia generale di Web Marketing.

Il SEO potrà quindi essere coinvolto nel processo creativo della comunicazione e nella produzione e successiva promozione dei contenuti, potrà coordinare tutti gli aspetti del processo, potrà effettuare controlli di qualità sui contenuti affinché essi siano disponibili per l'indicizzazione di determinati argomenti.

Un corretto posizionamento fra i risultati di Google di un sito web aziendale può portare a ritorni economici notevoli per la stessa, soprattutto per un e-commerce, la scelta di un consulente serio, affidabile e competente è quindi essenziale per il successo della propria azienda sul web.