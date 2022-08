Modica, novelli sposi in giro per il Corso sul trattore: malvezzo da stroncare

Un sabato pomeriggio certamente da ricordare per una coppia di sposi che, dopo la cerimonia nel Duomo di San Pietro di Modica, hanno pensato di rendere partecipe modicani e turisti della loro felicità. Hanno dapprima

"sfilato" su un caratteristico calesse richiamando una delle antiche usanze delle nozze celebrate nelle chiese di campagna; dopo, però, hanno voluto "esagerare" passando per il Corso a bordo di un rombante trattore. L'idea non è piaciuta molto, soprattutto ai numerosi avventori dei bar del tratto di Corso Umberto compreso tra piazza Municipio e il Duomo di San Pietro. E qualcuno si è chiesto anche se non fosse più valido il divieto di transito al Corso di alcuni mezzi pesanti e dei trattori.