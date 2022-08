Perde controllo della moto e cade: un morto a Carini

Roberto Sgroi, di 33 anni, ha perso la vita cadendo in moto in via Francesco Cangialosi, a Carini. Indossava il casco, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sgroi era in sella alla sua moto, una Yamaha, e stava percorrendo via Francesco Cangialosi, quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, scivolando sull’asfalto. L’impatto è stato violento, l’uomo è deceduto sul colpo a causa del trauma cranico riportato. Vani i tentativi di rianimazione prestati dal personale del 118.