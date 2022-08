Calcio, Coppa Italia: finisce a reti inviolate la gara di andata del primo turno tra Frigintini e Vittoria

Prima gara ufficiale della stagione calcistica 2022/2023 per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica. “L’apertura”, con la gara valida per il primo turno della Coppa Italia dilettanti che ha visto i rossoblù impegnati al “Pietro Scollo” contro i biancorossi del F.C. Vittoria calcio. Risultato finale di 0-0 e qualificazione al turno successivo rinviata alla gara di ritorno in programma a Vittoria mercoledì 7 settembre. Una gara condizionata dal caldo e dall’affiatamento ancora precario fra i componenti la formazione rossoblù, con poco meno di venti giorni di allenamenti e pochi per capire quello che pretende il neo allenatore rossoblù Samuele Buoncompagni. Pochi giorni anche per i nuovi tesserati rossoblù, molti dei quali (Enrico Ruscica, in particolare) hanno firmato proprio negli ultimi tre giorni. Al termine, nel dopo gara, parole di soddisfazione da parte dell’allenatore rossoblù Buoncompagni; che ha tratto utili indicazioni dalla gara. “Soddisfazione nel notare la buona tenuta complessiva della squadra e della solidità difensiva. Nel secondo tempo -afferma, il tecnico- ci siamo fatti apprezzare anche nella zona centrale del terreno di gioco, tant’è che abbiamo iniziato a costruire anche qualche buona azione sotto porta dei vittoriesi ed avuto un paio di occasioni per passare in vantaggio”. Fotografia esatta quella dell’allenatore rossoblù (anche se oggi il Frigintini ha giocato con una nuova maglia gialla), che ha avuto in Noukri un elemento diverso rispetto al primo tempo. Sono migliorati anche Fusca e Iozzia e qualche cosa di buono si è visto in prospettiva futura. La cronaca della gara non è molto ricca e nel primo tempo il primo brivido al 18’ con un colpo di testa di Leone che non ha inquadrato lo specchio della porta del Frigintini difesa da Lorenzo Caruso. La risposta rossoblù con Sangiorgio al 33’ e al 38’ ma con tentativi velleitari che non hanno generato pericolo per l’estremo difensore biancorosso. Più movimentato il secondo tempo con due azioni dei rossoblù: al 4’ si mette in evidenza Simone Tumino e al 16’ un cross di Matteo Fusca non viene sfruttato dal duo Tumino/Sangiorgio. Al 24’ Saro Iapichino con un colpo di testa che termina alto e 26’ il Frigintini reclama un calcio di rigore per un «sandwich» su Tumino da parte dei due centrali difensivi del Vittoria, che il direttore di gara non crede di concedere. Al 29’ il neo entrato vittoriese Nicola Arena si rende pericoloso e lo stesso attaccante al 43’ impegna Caruso in una parata a terra. Nel mezzo due tentativi del Frigintini con Noukri e Fusca che non hanno centrato la porta biancorossa. Il triplice fischio finale del direttore di gara trova le due squadre ancora sullo 0-0 e -come detto- rinviano alla gara di ritorno il discorso qualificazione.

Frigintini: Caruso, Migliore, Assenza, Ruscica (40’ st. Caccamo), Pianese, Di Martino, Fusca, Iozzia, Tumino, Sangiorgio, Noukri. In panchina: Ruffino, Pisana, Blando, Spadaro, Iemmolo, Denaro, Leocata, Savarino. All. Samuele Buoncompagni

Vittoria: Mangione, Veca, Nei, L. Iapichino, Sferrazza, R. Iapichino, D’Agosta, Busacca (30’ st. Piccione), Barresi (23’st. Arena), Leone, Di Rosa. In panchina: Mignacca, Pirillo, Salerno, Pollara, Albani, Orlandini, Cappello. All. Alessio Catania

Arbitro: Alessio Marino Sezione Aia di Acireale; Assistenti: Andrea Triolo (Acireale), Gianluca Sanzaro (Siracusa)